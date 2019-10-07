Tren biletleri ile posta ücretlerine zam yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlerden olan Hızlı Tren bilet ücretleri ile PTT gönderilerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yaklaşık yüzde 20 oranında zam geldi.

TCDD'ye bağlı hızlı ve konvansiyel bilet fiyatları yüzde 20 arttırıldı. Buna göre Ankara - İstanbul tren bileti fiyatı 71 TL'den 85 TL'ye çıkarıldı. Ankara - Eskişehir ve Ankara - Konya hızlı tren biletleri ise 31 TL'den 37,50 TL'ye yükseltildi. İndirimli bilet 26,50 TL'den 32 TL'ye çıkakrıldı.

Bunun yanında, PTT gönderilerine de zam geldi. PTT'de normal ve diğer günderi bedelleri bugünden itibaren yüzde 20 arttı.