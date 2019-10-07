  • BIST 103.464
  • Altın 276,578
  • Dolar 5,7087
  • Euro 6,2666
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Tren biletleri ile posta ücretlerine zam yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlerden olan Hızlı Tren bilet ücretleri ile PTT gönderilerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldı.
Tren biletleri ile posta ücretlerine zam yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yaklaşık yüzde 20 oranında zam geldi.

TCDD'ye bağlı hızlı ve konvansiyel bilet fiyatları yüzde 20 arttırıldı. Buna göre Ankara - İstanbul tren bileti fiyatı 71 TL'den 85 TL'ye çıkarıldı. Ankara - Eskişehir ve Ankara - Konya hızlı tren biletleri ise 31 TL'den 37,50 TL'ye yükseltildi. İndirimli bilet 26,50 TL'den 32 TL'ye çıkakrıldı.

Bunun yanında, PTT gönderilerine de zam geldi. PTT'de normal ve diğer günderi bedelleri bugünden itibaren yüzde 20 arttı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı06 Ekim 2019 Pazar 11:43
  • Türkülere konu olan üzümler koruma altına alınıyor06 Ekim 2019 Pazar 11:30
  • 'Mucize bitki' safranda hasat zamanı06 Ekim 2019 Pazar 11:29
  • Alaçatı'daki sakız ağaçlarından 40 yıl sonra ilk hasat06 Ekim 2019 Pazar 10:32
  • 26 meslekte daha belge zorunluluğu05 Ekim 2019 Cumartesi 13:30
  • Bin 200 yıllık ağaçtan toplanan zeytinler açık artırma ile satılacak05 Ekim 2019 Cumartesi 12:30
  • 'Beyaz altın'da hasat heyecanı05 Ekim 2019 Cumartesi 12:00
  • Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat05 Ekim 2019 Cumartesi 11:00
  • Çiftçinin yüzü yağlık ayçiçeğiyle gülüyor05 Ekim 2019 Cumartesi 10:00
  • Tarım Kredi'den mağaza atağı05 Ekim 2019 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti