Tren garlarında aşılama yaygınlaşıyor

Marmaray'ın bazı istasyonları, Eskişehir ve Konya YHT garları ile İzmir Alsancak Gar'da da yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılacak.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle tren garlarında kurulan merkezlerde vatandaşların randevu almadan Kovid-19 aşısı olabildikleri belirtildi.
İlk olarak Ankara YHT garda başlayan aşı kampanyasına vatandaşlardan büyük talep geldiği, Ankara Gar'da çok sayıda TCDD çalışanı ve vatandaşın aşılarını olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelen talepler üzerine 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında, Eskişehir, Konya YHT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı'nda TCDD çalışanları ve vatandaşlar aşılarını yaptırabilecekler."
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