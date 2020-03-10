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Tren, hemzemin geçitte araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Tren, hemzemin geçitte araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Tren, hemzemin geçitte araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Uşak'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Banaz'ın Çorum köyündeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Afyon seferini yapan '34005' sefer sayılı yük treni, Mehmet Çalış yönetimindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca sağ tarafından çarptı. Trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 4 kişiden 2'si öldü. Sürücü Mehmet Çalış ile 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar çağırılan ambulansla çevre hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ölenlerin cansız bedeni ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti. 

Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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