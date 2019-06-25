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Tren kazası ile ilgili flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı

MERSİN'de, yük treninin işçi minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), mahkemece tutuklandı.
Tren kazası ile ilgili flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı

Kaza, dün, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Suriyeli 12 tarım işçisini 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüyle taşıyan Ahmet Çiftçi, iddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, yük trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi.

Bu sırada Ulukışla-Adana seferini yapan makinistler Müslüm A. ve Ali A. yönetimindeki 22218 sefer sayılı yük treninin geldiğini gören Çiftçi, minibüsten inip, yoldan kaçtı.

Tren ise yolcuların kaçamayıp, içinde kaldığı minibüse çarptı. Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan yola savrulan Vakha Aksat (17) adlı kadın işçi, trenin altında kalarak, yaşamını yitirdi ve 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Vakha Aksat'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Kaza sonrası olay yerinde gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ise dün sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Makinistlerin ifadelerinde; minibüsün geçitte durduğunu, fren yapmalarına rağmen treni durduramadıklarını, minibüsteki yolcuların kaçma girişiminde bulunmadıklarını söyledikleri öğrenilmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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