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Tren otomobili 200 metre sürükledi: 1 ölü 2 yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 200 metre sürüklenen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Tren otomobili 200 metre sürükledi: 1 ölü 2 yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Yiğit idaresindeki 22012 Malatya Tatvan seferini yapan yolcu treni, Ataşehir Mahallesi'nde bariyersiz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

Trenin otomobili yaklaşık 200 metre sürüklediği kazada 3 kişi yaralandı. 

Yaralılardan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının tedavisi sürüyor. 

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