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Trenin önüne atlayarak intihar etti

İzmir'de 24 yaşındaki İ.A., banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.
Trenin önüne atlayarak intihar etti

İzmir Karşıyaka İZBAN Durağı'nda isminin İ.A. olduğu öğrenilen kişi, durakta beklediği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini trenin önüne attı.

Görgü tanıkları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde polis ekipleri de incelemelerde bulunarak, soruşturma başlattı. İ.A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay nedeniyle İZBAN seferlerinde aksamalar yaşanırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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