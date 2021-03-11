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Trenin önüne atlayıp yaralı kurtulan Begüm: Geleceğinizi düşleyin ve ümidinizi kesmeyin

İzmir'de, 6 yıl önce trenin önüne atlayan ve ağır yaralı olarak kurtulan Begüm Tiraş (29), 2'nci hayatım dediği yaşama yeniden tutundu.
Trenin önüne atlayıp yaralı kurtulan Begüm: Geleceğinizi düşleyin ve ümidinizi kesmeyin

İzmir'de yaşayan Begüm Tiraş, 6 Şubat 2015 akşamı, çağrı merkezi operatörü olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, erkek kardeşiyle Bayraklı ilçesinde buluşmak için yola çıktı. Bindiği otobüste ineceği durağı kaçıran Tiraş, Naldöken İzmir Banliyo (İZBAN) istasyonuna giderek, trene binmek istedi. Ancak bir anda gelen trenin önüne atladı. Trenin altında yaklaşık 10 metre sürüklenen Tiraş, ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tiraş, tedaviyle sağlığına kavuştu. Tam bir yıl sonra, 6 Şubat 2016 tarihinde Mehmet Tiraş ile evlendi. Hayata yeniden tutunan genç kadın, 1,5 yıl önce anne oldu ve ilk çocuğu 'Nisanur'u kucağına aldı. Şimdi ikinci bebeğine hamile olan Tiraş, "Allah'ım hayatımda bana bir şans verdi. Kızımı kucağıma almam her gün şükretmem için yeterli. Geleceğinizi düşleyin ve ümidinizi kesmeyin. 'Bundan sonrası yok' diye düşünmeyin çünkü bundan sonrası oluyor" dedi.

'HAYATIMA SON VEREBİLECEK BİRİ DEĞİLDİM'

Tiraş, yaşadığı zorlu günleri ise şöyle anlattı:

"O dönem depresyon geçirdim. Ailemle sıkıntılar yaşıyordum. Psikiyatriste gidip ilaç desteği aldım. O gün ağlamaya başladım. Her şey üst üste gelmişti. Hayatı seven biriyim. Yaşam doluyum. Kendi hayatıma son verebilecek biri değildim. Kafamın içinde iki ses duydum. Biri, 'yapma, sevdiklerini düşün', diğeri 'yap' diyordu. Trenin yaklaştığını gördüğümde raylara atladım. Tek hatırladığım makinistin 'Güzel kızım neden yaptın?' demesiydi. Şimdi ya kurtulmasaydım? diye düşünüyorum. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'nde uzun bir tedavi sürecim oldu. Gözlerimi hastanede açtığımda yoğun bakımdaydım. Kazadan sonra bacağıma platin takıldı. Kaburgalarımda kırıklar var ve hala nefes almakta zorlanıyorum."  

'ALLAH'IM BANA BİR ŞANS VERDİ'

Ailesinin de bu süreçten kötü etkilendiğini belirten Tiraş, "Çok pişman oldum. Hayatta hiçbir şey için değmiyor. Allah'ım hayatımda bana bir şans verdi. Bu hayatta bir kızım oldu. Onu kucağıma almam her gün şükretmem için yeterli. Yaşadığım için çok mutluyum. Hayata bir kere geliyorsunuz. Hayatınızı heyecan dolu, pozitif yaşayın. Ailenize sıkı sıkı sarılın. Geleceğinizi düşleyin ve ümidinizi kesmeyin. Kaderinizi siz değiştirebiliyorsunuz. Allah'ıma aldığım her nefes için şükrediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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