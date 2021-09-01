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Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'de başlıyor

Hasan Pezük, Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı (SOBE) ziyaret etti. Ziyaret sırasında TCDD ve SOBE iş birliğinde gerçekleşecek olan 'Otizm Farkındalığı' projesinin protokolü imzalandı
Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'de başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, ''Covid 19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir'' dedi. 

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Proje kapsamında  yüksek hızlı ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray’da  çeşitli video, afiş gibi görsel araçlarla otizm farkındalığı oluşturulacak. 

 SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ının da katıldığı törende konuşan Hasan Pezük, şunları söyledi:

''Engelsiz ulaşım hedefleri kapsamında engelli yolcuların biletlerini internetten kolayca alabilmeleri için üyelik sistemi uygularken uygun garlarda sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet veren gişe tahsis ediliyor. SOBE  Vakfı ile yaptığımız bu iş birliğiyle toplumda otizm farkındalığının yükseleceğine inanıyorum. Günde binlerce yolcuyu ulaştıran yüksek hızlı, ana hat, bölgesel trenlerimiz ile Marmaray ve Başkentray’da yolcuların dikkatine sunulacak olan çeşitli video, afiş gibi görsel araçlarla otizm farkındalığı mutlaka artacaktır. Demiryolu geçen şehirlerde bir tek vatandaşımızın bile otizm farkındalığı kazanması ve empati yapabilmesini sağlayabilirsek bu hepimizi çok mutlu edecektir. Unutmayalım ki otizm bir hastalık, bir eksiklik değildir. Otizmle bir ömür boyu yaşamak durumunda kalan arkadaşlarımızın ve ailelerinin bizden istediği tek şey bu farklılığı kabul edip onlara destek olmamızdır.'' 

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AŞI KARTI VE PCR TESTİ 

Pezük, 6 Eylül tarihinden itibaren de de trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulaması başlatılacağını belirtti. Pezük, ''Kovid 19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Covid 19 ile mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür. Bu kapsamda TCDD Taşımacılık olarak gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz yolcularımızdan da bu tedbirlere uymalarını rica ediyoruz'' diye konuştu. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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