  • BIST 115.561
  • Altın 390,412
  • Dolar 6,8491
  • Euro 7,7233
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Tropikal meyve 'passiflora'nın üretim alanı genişliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, yüksek gelir getirmesi nedeniyle pazarda kilosu 100 liraya satılan passifloraya (çarkıfelek) yöneldi.
Tropikal meyve 'passiflora'nın üretim alanı genişliyor

Ana vatanı Güney Amerika olan passiflora, yapılan adaptasyon çalışmalarının ardından Alanya ilçesinde iklime uyum sağladı. Seralarda ve bahçelerde yetiştirilen passiflora, kolay bakımı ve yılda iki kere ürün veren yüksek getirisiyle ön plana çıkıyor. 

Turistlerin tercih ettiği tropikal meyveler arasında yer alan passifloranın üretim alanı her geçen gün artıyor.

Üreticiler, daha fazla passiflora üretip, ilk etapta Türkiye sonra da başta Avrupa olmak üzere dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan meyve, büyük marketlerde, Alanya'da bazı semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Meyveye ilgi iyi, talep güzel"
Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, Alanya'nın dünyadaki tropikal iklime sahip nadir yerlerden biri olduğunu söyledi.

Bölgede ciddi şekilde tropikal meyve üretiminin söz konusu olduğunu vurgulayan Rüzgar, "Muz üretimi 13 bin dekar alanda 80 bin tona ulaştı. Avokado üretimiz 4 bin 100 dekara ulaştı ve artıyor. Bunun yanında mango üretimi söz konusu. 38 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Tropikal meyveye ciddi yönelme var. Passiflora üreticilerin son zamanlarda tercih ettiği önemli bitkilerden oldu. İlçemizde passifloraya ilgi iyi ve talep de güzel. Kısa sürede ülke tarımına önemli bir değer katacaktır." diye konuştu.

"Şu anda pazarda kilosu 100 liradan satılıyor"
Passiflora üreticisi ve fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici ise bir yıldır tropikal meyve ürünleriyle ilgilendiğini bildirdi.

Tropikal meyve fidancılığını geliştirerek çiftçiye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediğini anlatan Ezici, şunları kaydetti:

"Passiflorayı ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Bir dönüme 250 adet passiflora dikilebiliyor, bir yılda da meyve alınabiliyor. Passiflora yılda dönümünde 150-200 bin lira arasında gelir getiriyor. Fidanlara çok fazla talep var. Passiflora çok lezzetli ve daha fazla gelir getiriyor. Bu da zamanla Türkiye'nin meyvesi olacak. Bunlar adaptasyon sağlamış. Dünyada Türkiye kadar çok meyvenin yetiştirildiği iklim yok. Bunun değerini bilelim. Tropikal ürünlerde bir milyar dolarlık ihracat yapabilecek bir potansiyel var."

Tropikal meyve ticareti yapan Mehmet Türköz ise son bir kaç yıldır passiflora sattığını, meyveye yerleşik yabancıların çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Ukrayna vatandaşı Yuliia Shevchenko ise passiflorayı yıllardır tükettiğini belirterek, "Alanya'da meyveyi, bu fiyata gördüğüm için de çok sevindin. Çok seviyorum ve tadının da herkesin damak tadına uyduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan genç kaymakamlara nasihat: Millet sizi, beklentileriyle, hedefleriyle eğitecek29 Haziran 2020 Pazartesi 14:38
  • Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor29 Haziran 2020 Pazartesi 14:37
  • Ve Su-57 Suriye'ye yeniden teker koydu29 Haziran 2020 Pazartesi 14:25
  • AK Parti binasına molotofkokteylli saldırı29 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • Afganistan'da pazar yerine bombalı saldırı: 23 ölü29 Haziran 2020 Pazartesi 14:15
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay'a cami projesi için protokol imzaladı29 Haziran 2020 Pazartesi 13:50
  • BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: İsrail'in ilhak planları 'yasa dışı'29 Haziran 2020 Pazartesi 13:27
  • İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı29 Haziran 2020 Pazartesi 13:23
  • Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:08
  • Hak-İş Yönetim Kurulundan "kıdem tazminatı" açıklaması: Çalışanlard lehine çözümleri tartışmaya hazırız29 Haziran 2020 Pazartesi 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti