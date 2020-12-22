  • BIST 1.397
  • Altın 460,634
  • Dolar 7,6610
  • Euro 9,3570
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
»

TRT EBA'ya iki ödül

TRT EBA, 2020 EYUDER Altın Meşale Ödülleri'nde "Yılın Örnek TV Programı" ödülünün sahibi olurken, "Hazır Mısın?" yarışma programıyla 6. Engelsiz Sanat Ödülleri'nde "Yılın TV Programı" seçildi.
TRT EBA'ya iki ödül

Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA, iki ödüle değer görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla kısa sürede uzaktan eğitim altyapısı oluşturularak, 23 Mart 2020'de yayın hayatına başlayan TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'ye iki ödül verildi.

Öğrencilerin okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan "TRT EBA Kanalları", 2020 Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Altın Meşale Ödülleri'nde "Yılın Örnek TV Programı" seçildi.

Ders içerikleri haricinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik de özgün programlar da hazırlayan TRT EBA'daki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için hazırlanan "Hazır Mısın?" yarışma programına ise Türkiye Engelsiz Sanat Birliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri kapsamında "Yılın TV Programı" ödülü verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası: Çaldıkları televizyonları yola atıp kaçtılar22 Aralık 2020 Salı 10:28
  • DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı22 Aralık 2020 Salı 10:00
  • Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza22 Aralık 2020 Salı 09:49
  • FAO uyardı: Akdeniz ve Karadeniz'deki avcılığın 230 bin tonu ıskarta22 Aralık 2020 Salı 09:47
  • Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak22 Aralık 2020 Salı 09:46
  • Kısıtlamada dışarı çıkıp aşırı alkolden bayılan kişiye 900 lira ceza22 Aralık 2020 Salı 09:45
  • Kuva-yi Milliye Başkanı sokakta ölü bulundu22 Aralık 2020 Salı 09:44
  • 2040'a kadar en büyük risk 'biyolojik tehlike' 'siber tehditler' ve 'uzay çatışması' olarak görülüyor22 Aralık 2020 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti