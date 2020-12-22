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TRT EBA'ya iki ödül

TRT EBA, 2020 EYUDER Altın Meşale Ödülleri'nde "Yılın Örnek TV Programı" ödülünün sahibi olurken, "Hazır Mısın?" yarışma programıyla 6. Engelsiz Sanat Ödülleri'nde "Yılın TV Programı" seçildi.
TRT EBA'ya iki ödül

Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA, iki ödüle değer görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla kısa sürede uzaktan eğitim altyapısı oluşturularak, 23 Mart 2020'de yayın hayatına başlayan TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'ye iki ödül verildi.

Öğrencilerin okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan "TRT EBA Kanalları", 2020 Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Altın Meşale Ödülleri'nde "Yılın Örnek TV Programı" seçildi.

Ders içerikleri haricinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik de özgün programlar da hazırlayan TRT EBA'daki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için hazırlanan "Hazır Mısın?" yarışma programına ise Türkiye Engelsiz Sanat Birliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri kapsamında "Yılın TV Programı" ödülü verildi.

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