  • BIST 1.324
  • Altın 456,698
  • Dolar 7,6104
  • Euro 9,0248
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

TRT'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın 5 ana kategori ve 11 alt kategorideki ödülleri, bu akşam TRT 2'de canlı yayınla sahiplerini bulacak.
'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

TRT'nin üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak ve onları teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın 5 ana kategori ve 11 alt kategorideki ödülleri, bu akşam TRT 2'de canlı yayınla sahiplerini bulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 16-19 Kasım tarihlerinde sektörün önde gelen isimleri tarafından iletişimin geleceğinin konuşulduğu ve kategorilerinde finale kalan eserlerin açıklandığı TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası, bu akşam saat 20.00'de TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanacak ödül töreniyle final yapacak.

Finale kalan eserler Televizyon Yayıncılığı kategorisi için 16 Kasım Pazartesi, Haber Yayıncılığı kategorisi için 17 Kasım Salı, Radyo Yayıncılığı için 18 Kasım Çarşamba, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorileri için 19 Kasım Perşembe günü, iletişim sektöründen uzman isimlerle yapılan ve TRT 2'de yayımlanan söyleşi programlarında açıklandı.

Bu akşam TRT 2 stüdyolarından canlı yayımlanacak ödül töreninde ise birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ilan edilecek.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması final programında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Durdu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, gazeteci Hakan Çelik, TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, gazeteci Özay Şendir, oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sanatçı Günseli Kato'dan alacağı açıklandı.

Bu yıl ödüller, her alt kategorinin birincisine 6 bin, ikincisine 5 bin ve üçüncüsüne 4 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köy evini silah atölyesine çevirmiş20 Kasım 2020 Cuma 13:26
  • Uludağ'da turizmciler yeni sezondan umutlu20 Kasım 2020 Cuma 13:25
  • Bakan Pakdemirli: Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek20 Kasım 2020 Cuma 13:24
  • Esenyurt'ta torbacı operasyonu; çatıda gizlenirken yakalandılar20 Kasım 2020 Cuma 13:23
  • Uludağ'da turizmciler yeni sezondan umutlu20 Kasım 2020 Cuma 13:15
  • Demirtaş'ın Başsavcı Kocaman'a yönelik tehdit suçlamasıyla yargılanmasına başlandı20 Kasım 2020 Cuma 13:14
  • İstanbul'un barajlarındaki su son 10 yılın en düşük seviyesinde20 Kasım 2020 Cuma 13:13
  • Muğla'ya bu yıl gelen turist sayısı 693 bin 846'ya ulaştı20 Kasım 2020 Cuma 13:12
  • Kovid-19 kapsamındaki kısıtlamadan muaf kurum ve kuruluşlar hizmetlerini sürdürecek20 Kasım 2020 Cuma 13:11
  • Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı mahrem imamlarca defalarca aranmış20 Kasım 2020 Cuma 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti