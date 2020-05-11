TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında TRT Spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gençler için bir sürpriz hazırladı.