  • BIST 98.127
  • Altın 386,467
  • Dolar 7,0699
  • Euro 7,6484
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında TRT Spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gençler için bir sürpriz hazırladı.
TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlatılan kampanyayla gençlere bayram coşkusu yaşatılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara bayram coşkusu yaşatan TRT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gençleri unutmadı.

#Evde19Mayıs etiketiyle evde çekecekleri en iyi spor videolarını bugünden itibaren sosyal medyada paylaşan gençler, Türkiye'nin önde gelen 19 sporcusuyla buluşma şansını yakalayacak.

TRT Spor ekranlarında yayınlanacak buluşma anları ile tüm Türkiye gençlerin heyecanına ortak olacak.

Ünlü sporcular gençleri spora davet edecek
Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve onlara bayram coşkusunu yaşatmak için TRT Spor tarafından bugün başlatılan kampanyada, Türkiye'nin önde gelen 19 sporcusu aktif rol alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye 400'ü aşkın göçmen kuş türüne 'köprü' oluyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:07
  • Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48
  • Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:08
  • Meteorolojiden yağış uyarısı11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:00
  • Sahte Hesaplar Çoğaldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:14
  • Oku Diye Emreden Okudun Mu Diye Sormaz Mı? 211 Mayıs 2020 Pazartesi 03:14
  • Darülaceze'de buruk Anneler Günü10 Mayıs 2020 Pazar 14:10
  • Elektrikli araç sayısı 2050'de 1,1 milyara ulaşacak10 Mayıs 2020 Pazar 11:32
  • 'Nobel Barış Ödülü, oğlunu terör örgütünden kurtaran Hacire anneye verilsin'10 Mayıs 2020 Pazar 11:18
  • Mayısta yağan kar Ardahan'da kışı aratmadı10 Mayıs 2020 Pazar 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti