TRT gençlerin hayallerini gerçekleştirecek

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlatılan kampanyayla gençlere bayram coşkusu yaşatılacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara bayram coşkusu yaşatan TRT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gençleri unutmadı.
#Evde19Mayıs etiketiyle evde çekecekleri en iyi spor videolarını bugünden itibaren sosyal medyada paylaşan gençler, Türkiye'nin önde gelen 19 sporcusuyla buluşma şansını yakalayacak.
TRT Spor ekranlarında yayınlanacak buluşma anları ile tüm Türkiye gençlerin heyecanına ortak olacak.
Ünlü sporcular gençleri spora davet edecek
Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve onlara bayram coşkusunu yaşatmak için TRT Spor tarafından bugün başlatılan kampanyada, Türkiye'nin önde gelen 19 sporcusu aktif rol alacak.
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