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TRT Genel Müdürü Eren 'Geleceğin İletişimcileri' ile buluşuyor

TRT'nin geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini buluşturduğu "Ben Olsaydım" programına bu akşam TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren konuk oluyor.
TRT Genel Müdürü Eren 'Geleceğin İletişimcileri' ile buluşuyor

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin İletişimcileri" Instagram hesabı canlı yayınında gençlerle bir araya gelecek olan TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, pandemi sürecindeki yayıncılıktan, TRT'nin dijital dönüşüm çalışmalarına kadar birçok konuya değinecek.

Eren, pandeminin kamu yayıncılığına etkisi, "Ev Hayat Dolu" projesinin nasıl geliştiği, çevrim içi dizi formatları başta olmak üzere pandemi günlerinde üretilen yeni projeler, radyo ve televizyon yayıncılığının geleceği ile ilgili düşüncelerine ilişkin merak edilen soruları canlı yayında yanıtlayacak.

Yeni medya yayıncılığı ve dijital dönüşüm konusunda TRT'nin çalışmalarından da bahsedecek olan Eren'in konuk olacağı canlı yayın programı bugün saat 22.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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