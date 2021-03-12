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TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 'Tek Ses Tek Yürek' yayını yapacak

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 1921'e atıfla bugün saat 19.21'de "Tek Ses Tek Yürek" yayını yapacak.
TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 'Tek Ses Tek Yürek' yayını yapacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin, milli birlik ve beraberliğinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde çok özel içerikler izleyici ve dinleyiciyle buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte bugüne özel içerikler hazırlayan TRT, saat 19.21'de 12 Mart'a özel hazırlanan İstiklal Marşı klibini televizyon ve radyo kanallarında eş zamanlı olarak yayınlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" programı da bu akşam saat 21.30'da TRT Avaz'da, 23.45'te TRT 1'de ekrana gelecek.

Sunuculuğunu Mustafa Cihat Kılıç'ın yaptığı programda, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, İbrahim Sadri, Esat Kabaklı, Ahmet Yenilmez, Bülent İnal, Mustafa Kurt ve Uğur Işılak, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirecek. Şiir dinletilerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu ses ve saz sanatçıları eşlik edecek.

Akif'in bestelenen şiirleri seslendirilecek
TRT Müzik kanalında bu akşam 19.15’te yayınlanacak "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yıl Dönümü" programında ise Sadettin Kaynak, Amir Ateş, Selahattin Pınar, Şerif İçli tarafından bestelenmiş Mehmet Akif Ersoy şiirleri TRT Radyo sanatçıları tarafından seslendirilecek.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde çocuklar için de özel içerikler hazırlandı. TRT Çocuk kanalında bu özel gün için büyük bir hassasiyetle hazırlanan Rafadan Tayfa'nın özel bölümü saat 10.40, 15.30 ve 18.55'te TRT Çocuk'ta ekranlara gelecek. Rafadan Tayfa ile tarihe ışık tutacak TRT Çocuk, kültürel ve tarihsel değerleri, gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Ayrıca kanal, bugüne özel hazırlanan Elif karakterinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı klibini de ekranlarında yayınlayacak.

TRT EBA Lise kanalında ise saat 12.30 ve 20.00'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatının konu edildiği bir program yayınlanacak.

Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek’in birlikte hazırlayıp sundukları TRT 2'nin sevilen programı "Kelimeler ve Şeyler"de bugün saat 10.00'da, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart 1921 tarihi üzerinden Mehmet Akif Ersoy anılacak. Kanalın "Hayat Sanat" programından Doç. Dr. Mehmet Samsakçı'nın "İstiklal Marşı'nın Kabulü" ile ilgili özel söyleşisi de izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'de bugün saat 17.25'te ekrana gelecek "Akif" adlı belgeselde ise İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlere yer verilecek.

TRT Radyo 1 ile bölgesel radyolarda ise gün boyunca özel konukların katılımıyla gerçekleştirilecek yayınlarla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anılacak.

TRT Haber'de ise gün boyunca uzman isimlerin katılacağı canlı yayınlarla Mehmet Akif Ersoy ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü konuşulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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