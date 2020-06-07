  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

TRT normalleşme sürecinde setlerde uygulanacak önlemleri belirledi

"Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler" adı altında belirlenen yeni kurallar çerçevesinde ilgiyle takip edilen dizilerden Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümlerinin çekimlerine başlanacak
TRT normalleşme sürecinde setlerde uygulanacak önlemleri belirledi

TRT'nin normalleşme süreci için setler ve stüdyolarda uygulayacağı önlemler belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kamu yayıncılığı göreviyle koronavirüs salgınının yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlamak için dizi setlerine ara veren ilk kanal olan TRT'nin, "Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler" adı altında yeni kurallar getirdiği belirtildi.

Dizi ve sinema sektöründeki normalleşme süreci için yapımcıların uygulamak zorunda olacağı bu kuralların, set ve stüdyo çalışanlarının sağlığını güvence altına alacağına işaret edilen açıklamada, kurallarla birlikte TRT'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümlerinin çekimlerine başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, setler ve kurgu stüdyolarında alınması gereken ve TRT tarafından her detayı düşünülerek karara bağlanan kuralların yeni normalleşme süreciyle birlikte hayata geçeceği belirtilerek, önlemler şöyle sıralandı:

"Setlerde ambulans ve sağlık çalışanı ile ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak. Çalışanların her gün vücut ısıları ölçülecek. Sete 24 saat kala tüm çalışanların sağlıklarının yerinde olup olmadığı teyit edilecek. Yurtdışından gelen kişilerin en az 14 gün çekimlere gelmemesi sağlanacak. Set alanında ve ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Çekim alanında ekiplerin ve oyuncuların korunaklı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun bekleyebilecekleri bir alan oluşturulacak. Setlerde ve ulaşım esnasında, kamera önünde olunmadığı sürece maske takılması zorunlu tutulacak."

"Dezavantajlı grupların çalıştırılmamasına özen gösterilecek"
Riskli gruplar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların çalıştırılmamasına özen gösterileceğine vurgu yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu gruplar içerisinde yer alan oyuncuların sahneleri ve çalışma saatleri mümkün olduğu kadar azaltılacak. Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak. Yemekler paket şeklinde hazırlanacak. Yiyecek ve içecek malzemeleri tek kullanımlık olacak. Çay, kahve, yemek aralarında kişiler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Ortak kullanımda olan çay/kahve makineleri kullanılmayacak, çay/kahve servisi belirli aralıklarla sette görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilecek. Her oyuncuya ayrı makyaj kiti ve saç ekipmanları kullanılacak. Saç yapımı için kullanılan ekipmanların mümkün olduğu kadar tek kullanımlık olmasına dikkat edilecek, tek kullanımlık olmayan ekipmanlar ise düzenli olarak dezenfekte edilecek."

Açıklamada, alınan tedbirler çerçevesinde dezenfekte işlemlerinin had safhada olacağı anlatılarak, çalışmaların mümkün olduğu kadar en az kişinin set alanına erişimine izin verecek şekilde koordine edileceği belirtildi.

Kapalı mekanlarda çalışılması durumunda çalışanların belirli aralıklarla dışarıda hava almasının sağlanacağı ifade edilen açıklamada, sette ve kurgu stüdyolarında kullanılan her türlü prodüksiyon/teknik malzemenin günlük olarak dezenfekte edileceği aktarıldı.

"Alınan önlemler günlük kayıt altına alınacak"
Açıklamada, çekimlerde ilk defa girilecek çekim mekanları dezenfekte edilmeden çekime başlanmayacağı ve çekim esnasında oyuncuların dokunması gereken her şeyin provalar ve çekim öncesi her seferinde temizleneceği ifade edildi.

Stüdyo programlarında çekim yapılan stüdyo ve kullanılan her türlü malzemenin günlük olarak, profesyonel bir firma tarafından da haftalık olarak dezenfekte edileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sette kullanılan ulaşım araçları ve karavanlar günlük, nakliye araçları ise haftalık olarak dezenfekte edilecek. Sette kullanılacak karavan sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecek, her kullanımdan sonra her bir karavan dezenfekte edilecek. Tuvalet karavanları ilgili görevli tarafından her kullanım sonrasında dezenfekte edilecek. Yapım firmaları alınan önlemleri günlük kayıt altına alacak, TRT’nin talebi doğrultusunda kuruma iletilmesi zorunlu olacak. Hiç kimseye kurallara uyduğu veya uymak istediği için baskı yapılmayacak. "

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı07 Haziran 2020 Pazar 10:34
  • Aleyna Çakır'ın o dayaktan sonra verdiği ifadeye ortaya çıktı07 Haziran 2020 Pazar 09:31
  • Otogarlardaki asker uğurlamasında maske unutuldu sosyal mesafe hiçe sayıldı 07 Haziran 2020 Pazar 09:29
  • Bakan Koca'dan balıkçılara 'sosyal mesafe' tepkisi: Rast gelmesin07 Haziran 2020 Pazar 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Haziran 2020 Pazar 09:20
  • Libya Ordusu Sirte'de Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi07 Haziran 2020 Pazar 09:17
  • Trump yönetiminin Washington'daki protestolar için 10 bin asker istediği iddiası07 Haziran 2020 Pazar 09:17
  • Sağlık Bakanı Koca'dan Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlere sosyal mesafe uyarısı07 Haziran 2020 Pazar 09:15
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar07 Haziran 2020 Pazar 09:13
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı07 Haziran 2020 Pazar 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti