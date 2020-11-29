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TRT World Forum 2020'de 'Uzmanlarla Yuvarlak Masa Toplantıları' yapılacak

"Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020 kapsamındaki uzmanlarla yuvarlak masa toplantıları, yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi konuk edecek.
TRT World Forum 2020'de 'Uzmanlarla Yuvarlak Masa Toplantıları' yapılacak

Pandemi nedeniyle bu yıl 1-2 Aralık'ta dijital ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020’de açık oturumlar haricinde uzmanlarla yuvarlak masa toplantıları da düzenlenecek. 

Masaya yatırılacaklar arasında; "İsrail-Filistin Çatışması Bağlamında İsrail'in Arap Ülkeleriyle İlişkisi", "Savaş ve Barış: Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Akıbeti", "Amerikan Rüyasından Uyanış: Kovid-19 ve Sağlık Politikaları", "Savaş ve Salgın: Suriye ve Yemen'de Yaşam Mücadelesi", "Doğu Akdeniz ve Libya Krizlerinde Enerji ve Güvenlik Politikaları", "Küresel Güçlerin Rekabet Sahalarından Biri Olarak Balkanlar", "Arap Baharı'nın 10. Yılında Orta Doğu'nun Geleceği", "Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası" gibi konu başlıkları yer alacak.

Birçok önemli küresel sorunun derinlemesine ele alınacağı toplantıların neticesinde, çözüm önerileri uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak.

Uzmanlarla yuvarlak masa toplantılarına üst düzey katılım
Dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı uzmanın katılacağı yuvarlak masa toplantıları, katılımcılara çok sesli bir perspektif sunacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiseri Peter Millett, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, eski Ürdün Başbakan Yardımcısı Marwan Muasher, eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab, emekli ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, İtalya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci, IFRI Türkiye ve Orta Doğu Programı Başkanı Dorothee Schmid, Princeton Üniversitesinden Amaney Jamal gibi pek çok farklı ülke ve kurumdan isimler uzman oturumlarında yer alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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