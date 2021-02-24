TRT World Forum, dijital tartışmalarda 'Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi'ni' ele alacak

TRT World Forum tarafından "Küresel Düzende Yeni Dinamikler" başlığında düzenlenen dijital tartışmalar serisinde "Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi" ele alınacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, TRT World Forum ile TRT World Citizen'ın iş birliğinde düzenlenecek oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacak.

Kovid-19'un küresel halk sağlığı üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, ayrıca aşı diplomasisinin ortaya çıkışı, aşı milliyetçiliği ve aşı rekabetinin sonuçlarının konuşulacağı oturuma, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh, Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Kıdemli Klinik Öğretim Görevlisi Bharat Pankhania ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktör Yardımcısı Ahmed Ogwell Ouma konuk olarak katılacak.

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak oturum, TRT World Forum ile TRT World Citizen'ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.