  • BIST 1.355,080
  • Altın 502,44
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,1400
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

TRT'de yönetim değişikliği

Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TRT'de yönetim değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı. Önceki yönetmelikte 'Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır' ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet yürütecek.

Bu kapsamda, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 

“Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:47
  • TRT'de yönetim değişikliği14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:47
  • Anadolu yakasında sis etkili oldu 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:39
  • TRT'deki görev süresi sona eren İbrahim Eren'den veda mesajı14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:36
  • Atama kararları Resmi Gazete'de14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:31
  • İstanbul ile Kocaeli'de sağanak bekleniyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:28
  • Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:24
  • Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı13 Temmuz 2021 Salı 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti