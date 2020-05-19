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TRT'den 'Cumhuriyet Bayramı' hatası

TRT'de ekranlara gelen 19 Mayıs programında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine "Cumhuriyet Bayramı" ifadesinin yer alması tepkilere neden oldu. TRT yaptığı açıklamayla hata için özür diledi.
TRT'den 'Cumhuriyet Bayramı' hatası

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenleyen TRT Haber'de spikerin arka fonunda yer alan görselde "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yer aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye'de yayın yapan birçok televizyon kanalı özel programlar hazırladı. TRT de bu kanallar arasında yer aldı. Ancak arka fonda yapılan bir hata, o saatlerde TRT'yi izleyen sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Söz konusu görselde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı yerine, "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yazıyordu.

Kullanıcılar, bu hatayı "TRT bayramları karıştırdı" diyerek tepki gösterdi.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Söz konusu hatayla ilgili açıklama yapan TRT, "Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

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