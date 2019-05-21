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TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

TRT'den, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ifade ettiği "istihdam fazlası personel" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

TRT Genel Müdürlüğünden, istihdam fazlası personel iddialarına ilişkin, TRT Haber internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TRT Haber'de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ilgili personelin hak kaybına uğramadığı, işlerinden edilmediği ve sürülmedikleri belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışanların Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP'nin, TRT'de 2018 Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26'sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT'de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir. Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT'de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi. 1 Mayıs 1964'te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT, dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT, ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken, izlenme raporlarına göre Türkiye'de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye'nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır."

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