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TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak

TRT, hazırladığı özel yayınlarla televizyon ve radyo kanallarından dinleyici ile izleyicileriyle birlikte Kurban Bayramı'nı kutlayacak.
TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak

Birbirinden farklı konuklar, bayram sohbetleri, leziz ve pratik mutfak sırları ve müziğin yer alacağı, Şahla Orujova ile Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun sunumuyla "Bayram Özel" yayını, yarın bayramın birinci günü saat 12.30'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 1'de yayınlandığı ilk günden bu yana beğeniyle takip edilen "Gönül Dağı" dizisi de yarın saat 20.00'da izleyenleri özlenen o eski bayram günlerine nostaljik bir yolculuğa çıkartacak.

TRT Filarmoni Orkestrası'ndan bayrama özel konser

Mozart'tan Beethoven'a, ünlü bestecilerin Türk müziğinden etkilenerek yazdıkları eserler şef Antonio Pirolli yönetimindeki TRT Filarmoni Orkestrası tarafından TRT 2'de seslendirilecek.

Orkestra, "Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler Konseri" ile 22 Temmuz'da saat 19.30'da ekranlarda yer alırken, 23 Temmuz saat 20.00'de Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını yorumlayacak.

TRT Müzik'te de bayram boyunca her gün "Bayram Hatırası" programı ekranlara gelecek. Program bayramın birinci günü saat 15.00'te, ikinci ve üçüncü günü saat 13.30'da, bayramın son günü ise 14.30'da yayınlanacak.

Sevilen sanatçı Muazzez Ersoy da "Sevgilerimle Muazzez Ersoy" programıyla yeni ve bayram özel bölümüyle bayramın ilk günü saat 21.00'de TRT Müzik'ten hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bayram boyunca TRT Müzik'te de ekranlara gelecek olan "Bayram Özel" programı ise birbirinden değerli isimleri konuk edecek. Program bayramın birinci ve dördüncü günü saat 22.30'da, ikinci ve üçüncü günü ise saat 21.00'de ekranlarda olacak.

Özel içerikler TRT Belgesel'de
TRT Belgesel'in sevilen yapımları yeni bölümleriyle bayramda izleyiciyle buluşacak. 20 Temmuz'da saat 21.00'de "Su Savaşları", 21 Temmuz'da saat 20.00'de "Ulak", saat 21.00'de "Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları", 22 Temmuz saat 20.00'de "Gizemli Tarih", saat 21.00'de "Doğu'nun Kayıp Silüetleri", 23 Temmuz saat 20.00'de ise "Savaşın Efsaneleri" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yeni yapımlardan "Tatilimi Planla" ise ilk bölümüyle 21 Temmuz'da saat 22.00'de yayınlanacak.

TRT Çocuk'un yoğun ilgiyle takip edilen içerikleri de Kurban Bayramı'nın ilk günü itibarıyla yepyeni bölümleriyle ekrana gelecek. İbi ve arkadaşlarının maceraları, yeni bölümleriyle bayram boyunca her gün 16.50'de TRT Çocuk'ta olacak.

"Maysa ve Bulut" bayramın ilk gününden itibaren her gün 11.55'te, "Max ve Maestro" her gün 17.40 ve 21.45'te TRT miniklerle buluşacak.

TRT EBA'nın başvuru rekoru kıran yarışması "Uzaktan Erişim TRT EBA" bayram özel bölümüyle yarın saat 09.00'da TRT EBA Ortaokul'da, aynı gün saat 10.00'da ise TRT EBA İlkokul'da olacak.

- Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılına özel "Abay" dizisi TRT Avaz'da

Kazakistan'ın devlet televizyonu tarafından çekilen "Abay" dizisi, Türk dünyasının ortak sesi olmayı amaçlayan TRT Avaz'da ekranlara gelecek. 19-23 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün saat 15.00'te yayınlanacak olan dizide, Kazakistan'ın ünlü fikir adamı Abay Kunanbay'ın hayatı ele alınacak.

TRT Radyoları da Kurban Bayramı süresince özel içerik ve programlarla dinleyicisi ile olacak. Bayramların milli ve manevi açıdan önemi, birlik ve beraberliğin katkısı ve Türkiye'nin dört bir yanında devam eden bayram gelenekleri gibi konularda yapılacak söyleşiler dinleyicilere aktarılacak.

TRT Türkü kanalında bayramın birinci ve ikinci günlerinde bayram konulu türkülerden oluşan özel konserler dinleyicilerle buluşacak. Türk sanat müziğinin seçkin örneklerinin yer aldığı TRT Nağme'de, "TSM Bayram Özel Konseri" yayınlanacak.

TRT FM'de ise bayram boyunca dinleyicilerin bayram konusundaki düşünceleri, mesajları ve müzik isteklerini yansıtacak içerikler oluşturulacak. TRT Bölge Radyoları da ilgili illerdeki bayram gelenekleri, kutlamaları ve bayram boyunca alınan önlemlerle ilgili bölgesel içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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