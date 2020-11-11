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TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Haftası' 16 Kasım'da başlıyor

TRT tarafından 16-20 Kasım'da gerçekleştirilecek "Geleceğin İletişimcileri Haftası", sektörün önde gelen isimleriyle söyleşi programlarına ve ödül törenine ev sahipliği yapacak.
TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Haftası' 16 Kasım'da başlıyor

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından beri düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün deneyimli iletişimcileriyle gençleri bir araya getiriyor. 

Bu yıl yeni bir formatla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan yarışmanın heyecanı 5 gün boyunca devam edecek.

16 Kasım'da başlayacak ve ödül töreninin yapılacağı 20 Kasım'a kadar devam edecek olan söyleşi programları, her gün sektörün önde gelen 6 ismini konuk edecek.

Aynı zamanda yarışmaya katılan çalışmaları değerlendiren jüri üyelerinden aralarında Okan Bayülgen, Pelin Çift, Birol Güven, Kübra Par, Seda Öğretir gibi isimlerin de yer aldığı konuklar, söyleşilerde deneyimlerini ve iletişimin geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaşacak.

Ödül töreni TRT 2'de canlı yayınlanacak
Söyleşi programlarında her kategorinin ilk 3 finalisti açıklanarak ödül töreni öncesi heyecan katlanarak artacak. 20 Kasım'da TRT 2'de canlı yayınlanacak törende ise ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl pandemi sebebiyle ödül töreni önceki yıllardan farklı olarak sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

Geleceğin İletişimcileri Haftasında "Televizyon Yayıncılığı"nın konuşulacağı ilk günde Faruk Güven ve Mehmet Açar "Kısa Film", Süleyman Tezgel ve Alin Taşçiyan "Belgesel Film", Pelin Çift ve Okan Bayülgen "Televizyon Programı" başlığı altında söyleşi gerçekleştirecek.

"Haber Yayıncılığı"nın konu edileceği 2. gün, Mete Çubukçu ve Yusuf Özhan "İnternet Haberi", Kübra Par ve Selim Atalay "Televizyon Haberi", Deniz Bayramoğlu ve Seda Öğretir "Televizyon Haberi-2" konularını ele alacak.

"Radyo Yayıncılığı"nın konuşulacağı 3. gün, Ali Fuat Gülmez ve Harun Yöndem "Radyo Belgeseli", Ahmet Akçakaya ve Servet Pandur "Radyo Drama", Acar Acartürk ve Erhan Konuk "Radyo Programı" başlıklı konularda görüşlerini dile getirecek.

"İnternet Yayıncılığı-Ev Hayat Dolu" başlıklı 4. gün ise Levent Erden ve Arda Kutsal "İnternet Sitesi", Mennan Şahin ve Doğukan Gezer "Sosyal Medya Projesi", Sinan Canan ve Birol Güven de "Ev Hayat Dolu" konularını ele alacak.

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