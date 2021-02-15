  • BIST 1.553
  • Altın 408,655
  • Dolar 6,9845
  • Euro 8,4778
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 5 °C
»

TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021' başvuruları başladı

TRT'nin düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021" için başvuru süreci bugün başladı.
TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021' başvuruları başladı

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT'nin sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp onları desteklemeyi amaçladığı yarışmanın bu yıl 7'ncisi yapılacak.

Gençlerin "salgın koşullarında da hız kesmeden üretmeye devam etmelerinin" teşvik edileceği yarışmaya son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

"Radyo Yayıncılığı", "Televizyon Yayıncılığı", "Haber Yayıncılığı" ve "Dijital Yayıncılık" olmak üzere 4 ana kategoride yapılan yarışmaya bu yıl "Dijital Video İçerik Formatı" ve "Podcast" başlıklarında yeni alt kategoriler eklendi.

Toplam 14 alt kategoride düzenlenecek bu yılki yarışma, önceki yıllardan farklı olarak tüm fakültelerden üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak. Ön lisans ve lisans öğrenimi gören 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu üniversite öğrencileri özgün eserleri ile yarışmaya katılabilecek.

Başvurular, www.trtgeleceginiletisimcileri.com üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Arjantin Devlet Başkanı Menem'e cenaze töreni düzenleniyor15 Şubat 2021 Pazartesi 10:11
  • Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı15 Şubat 2021 Pazartesi 10:10
  • Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı15 Şubat 2021 Pazartesi 10:10
  • Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti15 Şubat 2021 Pazartesi 10:10
  • Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor15 Şubat 2021 Pazartesi 09:51
  • Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi15 Şubat 2021 Pazartesi 09:43
  • Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı15 Şubat 2021 Pazartesi 09:42
  • Prof. Dr. Satar: Sivrisineklere karşı önlem alınmalı, insandan insana virüs bulaştırırlar15 Şubat 2021 Pazartesi 09:41
  • Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar’ düşüncesi tamamen yanlış15 Şubat 2021 Pazartesi 09:40
  • Cam kemik hastası minik Şirin, yardım bekliyor15 Şubat 2021 Pazartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti