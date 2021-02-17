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Trump, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi seçmenin hala ilk tercihi

ABD Senatosundaki azil yargılamasında aklanan eski ABD Başkanı Trump, güncel bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi olarak öne çıktı.
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi seçmenin hala ilk tercihi

ABD Senatosundaki azil yargılamasında aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump, güncel bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi olarak öne çıktı.

ABD'de etkili siyasi analiz sitesi Politico ile Morning Consult firmasının ortaklaşa yaptığı güncel bir anket, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi tabanın Trump'a yaklaşımını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 59'u Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde ve partinin geleceğinde ana bir rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Aynı ankette Cumhuriyetçilerin yüzde 81'i Trump'la ilgili olumlu görüş beyan ederken, bu oranın 6 Ocak'tan hemen sonra yapılan benzer ankete kıyasla arttığı belirtildi.

Söz konusu ankette Demokrat Başkan Joe Biden'ın iyi iş çıkardığını düşünenlerin oranı yüzde 62 olarak tespit edilirken, Demokratların yüzde 92'sinin, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 20'sinin Biden'a olumlu not verdiği kaydedildi.

Öte yandan diğer muhtemel Cumhuriyetçi başkan aday adaylarına ilişkin bölümde Mike Pence'e destek oranı yüzde 12'de kalırken, diğer Cumhuriyetçi isimlerin oranları tek haneli rakamlarda kaldı.

Trump, Senatodaki azil sürecinde aklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada siyasi hayatına devam edebileceği mesajını vermiş ve "hareketimiz daha yeni başlıyor" yorumunu yapmıştı.

Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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