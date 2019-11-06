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Trump askere operasyon onayı verdi: ABD geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak amacıyla askeri operasyonlara onay verdiği belirtildi. Böylelikle Trump, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye asker göndermeye de yeşil ışık yakmış oldu.
Trump askere operasyon onayı verdi: ABD geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak amacıyla askeri operasyonlara onay verdiği belirtildi. AP haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Cuma günü Trump ve savunma yetkililerinin yaptığı toplantı sonrasında alınan karar uyarınca yüzlerce Amerikan askeri, Deyrizor ve Haseke arasında uzanan YPG kontrolündeki yaklaşık 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacak. Yetkililer daha netleştirilmesi gereken pek çok detayın olduğuna da işaret etti.

Trump'ın kararı DAEŞ ile mücadeleye devam etmek, İran'ın bölgedeki nufüzuna karşı koymak ve PKK/YPG ile ortaklığa devam etmek için Suriye'de kalmayı savunan komutanlar için bir zafer olarak değerlendiriliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni görev için Suriye'de kaç askerin kalacağı bilgisini vermedi. Ancak ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer 200'ü Suriye'nin güneyindeki El Tanf garnizonundan olmak üzere en az 800 askerin bölgeye gönderileceğini aktardı.

YASAL ZEMİN ARAYIŞI

Sadece birkaç hafta önce Suriye'deki Amerikan askeri varlığını sona erdirme kararı alan Başkan Trump'ın bölgeye yeniden asker gönderme planına yasal zemin bulmakta zorlandığı vurgulanıyor.

ABD askerlerinin DEAŞ'la mücadele için Suriye'ye gönderilmesinin yasal dayanağını 11 Eylül saldırılarından sonra çıkarılan "Askeri Güç Kullanma Yetkisi" oluşturuyor. Yetki sayesinde Amerikan askerleri, herhangi bir uluslararası terörist eylemi engellemek için güç kullanma hakkına sahip oluyor.

Hukuk uzmanları, Trump'ın yeni misyonu, Suriye petrolünün DEAŞ'a karşı kullanılması amacıyla konuşlandıracağını söylüyor. Ancak petrolün Suriye rejim güçlerine ya da başka bir güce karşı korunması, yetki kapsamında olmuyor.

Askeri Güç Kullanma Yetkisi'nin Suriye gibi egemen bir devlete karşı yasal dayanak olarak kullanılmasının Kongre'nin onayı gerektireceği vurgulanıyor.

Terör örgütünün Suriye uzantısı SDG, ABD ordusunun desteğiyle, 2017'de Suriye'nin doğusundaki önemli petrol yataklarını kontrolü altına almıştı.

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