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Trump: Bizden F-35 istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump: Bulgaristan bizden F-35'ler ve başka şeyler sipariş etti. ABD'den birçok askeri malzeme satın aldılar.
Trump: Bizden F-35 istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Oval Ofis'teki görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "çok verimli bir toplantı" yapmayı umduklarını belirterek, "Bulgaristan bizden F-35'ler ve başka şeyler sipariş etti. ABD'den birçok askeri malzeme satın aldılar" açıklamasında bulundu.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifa etmesine ilişkin Trump, "Bunu uzun süredir düşünüyorduk ancak bir türlü olmamıştı. Bu zamanlama meselesi" yorumunda bulundu.

Borisov da Trump'a kendisini ağırladığı için teşekkür ederek, "Vizelerle ilgili sorunu çözmeyi umuyoruz" dedi.

Trump-Borisov görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında ise iki ülke arasındaki "dostluk ve müttefiklik" vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve Bulgaristan, savunma teknolojisi ve endüstriyel ortaklığını daha da derinleştirmeyi planlıyor" değerlendirmesinde bulunuldu. 

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