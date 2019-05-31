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Trump, Erdoğan'ın S-400 teklifini kabul etti iddiası

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ile ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Trump, Erdoğan'ın S-400 teklifini kabul etti iddiası

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

Middle East Eye haber sitesinin iddiasına göre söz konusu karar, iki lider arasında çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi esnasında alındı.

ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının karşı çıktığı “ortak çalışma grubu” fikri, ABD’nin endişelerine karşın Türkiye tarafından sunuluyordu. ABD’li savunma yetkilileri ise böylesi bir çalışma grubuna katılmayı bile şiddetle reddediyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKRAR TEKLİF ETTİ

Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

İki liderin Japonya’da düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme konusunda mutabık kaldığı belirtilerek şunlar kaydedilmişti: 

“Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.”

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