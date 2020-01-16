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"Trump geri adım attı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, “ABD’nin terör eylemine yanıt verdiğimiz için tehdidinden geri adım attı” dedi.
"Trump geri adım attı"

Mehr haber ajansında yer alana habere göre, bugün katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından suikasta uğradığını belirterek, Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin tüm dünyada ve bölgede yankı uyandırdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı hedef alan tehdidine yönelik de konuşan Ruhani, Trump’ın İran kültürü için önemli olan 52 hedefi vurmakla tehdit etmesine de değinerek, “ABD’nin terör eylemine yanıt verdiğimiz için tehdidinden geri adım attı” dedi.

Ruhani ayrıca, İran halkının ABD’nin yaptırımları ve komploları karşısında daha da güçlenmiş olduğunu belirtti.

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