  • BIST 101.023
  • Altın 383,774
  • Dolar 6,9860
  • Euro 7,5907
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Trump: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız

ABD Başkanı Trump, "İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız. Uygun zaman geldiğinde ise vaka sayısı sıfıra düşecek." dedi.
Trump: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçmesini test sayısındaki artışa bağlayarak, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görüleceğini, çünkü daha fazla test yapacaklarını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu aştığının anımsatılması üzerine Trump, "Şunu anlamalısınız, biz dünyada herkesten daha çok test yapıyoruz. Mesela Çin'de daha fazla test yaparsanız, daha çok vaka görürsünüz. İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız. Uygun zaman geldiğinde ise vaka sayısı sıfıra düşecek." dedi.

"Uzmanlar yanıldı"
Trump, ilk zamanlar yaptığı yorumlarda salgını ciddiye almadığının hatırlatılmasına karşılık, "Bazı iyi uzmanlar, iyi insanlar bu salgının ABD'yi etkilemeyeceğini söyledi. Çin dışında hiçbir yeri etkilemeyeceğini söyledi. Biz de her zaman olduğu gibi uzmanları dinliyorduk. Bu uzmanlar yanıldı. Birçok insan yanıldı, salgının bu kadar ciddi olacağı bilinmiyordu." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ülkenin hava yolu şirketlerine, yolculara Kovid-19 testi yapılması yönünde talimat vereceği iddialarına ilişkin olarak da "Bunu sadece virüsten çok etkilenen bölgelerden yapılan uluslararası uçuşlarda yapmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Brezilya'yı bu kategoriye alabiliriz. Güney Amerika gibi diğer ülkeleri de değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Günde 5 milyon test hedefine yakında ulaşabileceklerini belirten Trump, solunum cihazlarının üretimi konusunda da çok iyi iş çıkardıklarını savundu. Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir iş yapan görülmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Doğu için 8 trilyon dolar harcanmasından yana değildim"
Trump, altyapı çalışmaları için de bir ekonomik paket üzerinde çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir otoyolu ya da yoldaki bir çukuru onarmak istediğinizde bunu yapamıyordunuz. Çünkü Orta Doğu için çok fazla para harcamıştınız. Ben Orta Doğu için 8 trilyon dolar harcanmasından yana değildim." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu29 Nisan 2020 Çarşamba 09:33
  • Hindistan'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi29 Nisan 2020 Çarşamba 09:32
  • Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı29 Nisan 2020 Çarşamba 09:32
  • Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi29 Nisan 2020 Çarşamba 09:29
  • Trump: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız29 Nisan 2020 Çarşamba 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a tıbbi malzeme yardımıyla birlikte mektup gönderdi29 Nisan 2020 Çarşamba 09:17
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya tepki29 Nisan 2020 Çarşamba 09:10
  • Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi29 Nisan 2020 Çarşamba 09:10
  • İçişleri Bakanlığından 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' Genelgesi29 Nisan 2020 Çarşamba 09:04
  • Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır29 Nisan 2020 Çarşamba 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti