  • BIST 86.771
  • Altın 247,680
  • Dolar 6,0108
  • Euro 6,7137
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran ile müzakereye çabaladığına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İran hazır olduğunda bizi arayacak” dedi.
Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

ABD’nin, Basra Körfez’e savaş gemisi göndermesi sonrası iyice yükselen tansiyon, birkaç gün sonra karşılıklı açıklamalar ile düşmüştü ancak Trump’ın dünkü "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" mesajı sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik sosyal medyada salvolarına bugün de devam etti. Trump, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: “Yalan haberler, hiçbir bilgileri olmadan, ABD’nin İran ile müzakere yapmaya çalıştığına dair tipik bir yanıltıcı açıklama yayınladı. Bu bir yanlış rapordur. İran hazır olduğunda bizi arayacak. Bu arada, ekonomileri çökmeye devam ediyor - İran halkı için çok üzücü!”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarar ailesine kabusu yaşatmışlardı.. Yakalandılar21 Mayıs 2019 Salı 07:11
  • Tokat'ta feci kaza!21 Mayıs 2019 Salı 07:10
  • İçişleri Bakanlığı’ndan 'silah ruhsatı' açıklaması21 Mayıs 2019 Salı 06:56
  • Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat21 Mayıs 2019 Salı 06:56
  • FETÖ sanığı eski savcı ve hakimlere hapis cezası21 Mayıs 2019 Salı 06:09
  • Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü21 Mayıs 2019 Salı 06:08
  • KKTC’de yeni hükümet Çarşamba günü kuruluyor21 Mayıs 2019 Salı 06:06
  • Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı21 Mayıs 2019 Salı 05:03
  • Gri kategoride aranan PKK'lı teslim oldu21 Mayıs 2019 Salı 05:02
  • İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdı21 Mayıs 2019 Salı 04:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti