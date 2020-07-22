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Trump: Kovid-19 salgınında durum daha iyiye gitmeden önce, daha da kötüleşecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi
Trump: Kovid-19 salgınında durum daha iyiye gitmeden önce, daha da kötüleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullandı.

Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı süresince Kovid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanması dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kovid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.

Trump'tan maske önerisi
Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi.

Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.

Trump, "Bu salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başlangıcına göre şu anda daha çok belirti göstermeyen ya da orta şiddette geçen vakaları tespit ettiklerini anlatan Trump, "Bizim ana amacımız artık sadece salgını yönetmek değil, aynı zamanda bu pandemiyi bitirmek. Bu durumdan olabildiğince erken kurtulmak istiyoruz. Bu nedenle de artık birinci önceliğimizi aşının bulunması oluşturuyor." dedi. 

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