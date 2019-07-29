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Trump, Milli İstihbarat Direktörünü görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşamadığı Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats’un görevden ayrıldığını duyurdu.
Trump, Milli İstihbarat Direktörünü görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats’un 15 Ağustos’ta görevden ayrılacağını açıkladı. Trump, boşalan koltuğa Cumhuriyetçi Parti’nin Teksas milletvekili John Ratcliffe’i aday gösterdiğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer Kongre Üyesi Texaslı John Ratcliffe’in Milli İstihbarat Direktörülüğüne aday gösterileceğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Eski bir savcı olan John, sevdiği ülke için büyük liderlik edecek ve ilham verecek. Mevcut Direktör Dan Coats, 15 Ağustos’ta görevden ayrılacak. Ülkemize vermiş olduğu büyük hizmet için Dan’e teşekkür ediyorum. Başkan Vekili kısa bir süre sonra duyurulacak” ifadelerini kullandı.

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