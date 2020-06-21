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Trump New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ı görevinden aldığı belirtildi.
Trump New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ı görevinden aldığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanı William Barr, cuma günü istifa etmeyeceğini duyuran Berman'a Trump'ın kararını bildiren bir mektup gönderdi.

Barr, mektupta, "Maalesef dün gece yapmış olduğunuz açıklama ile kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için, Başkan'dan bugün itibarıyla sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı." ifadelerine yer verdi.

Berman'ın yerine resmi bir atama gerçekleşene kadar Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'ın vekalet edeceğini kaydeden Barr, "Kamuoyuna iki hafta içinde Güney Bölge Başsavcılığı ofisinden ayrılacağınızı bildirmekle birlikte, ayrılışınızın dostane olabileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan basın mensupları tarafından karara ilişkin yöneltilen bir soruya cevap veren Trump ise söz konusu kararın Adalet Bakanı Barr tarafından talep edildiğini ve kendisinin buna müdahale etmediğini belirtti.

Perşembe günü Başsavcı Berman'ın görevinden ayrılacağı iddia edilmiş ancak Berman istifa ettiğine ilişkin haberi Bakanlığın açıklamasında gördüğünü belirterek, böyle bir niyeti olmadığını, Senato yerine yeni bir adayı onaylarsa ayrılacağını ifade etmişti.

Aynı zamanda Halkbank davasına bakan hakim olarak da bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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