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Trump: O rapor bir şaka

ABD Başkanı Donald Trump, görevden azil sürecine yönelik hazırlanan rapor için 'şaka' dedi.
Trump: O rapor bir şaka

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Demokratların görevden alma raporunun liyakatsiz bir şaka olduğunu belirterek, duruşmanın ülke dışında olduğu sırada yapılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

DEMOKRATLAR: "TRUMP, KONGRE'Yİ ENGELLEME PEŞİNDE"

Demokratlar ise Trump’ın yeniden seçilme şansını artırmak için dış müdahale talep ettiğini belirterek, ulusal güvenliği zayıflattığını öne sürdü. Başkan Trump’ın Kongreyi engellemek için benzeri görülmemiş bir kampanya emrettiğini iddia eden Demokratlar, dün yaptıkları açıklamada milletvekillerinin resmi görevden alma suçlamasını temel olarak kullanacaklarını bildirdi.

TRUMP: "DEMOKRATLAR GERÇEKTEN ÜLKEMİZİ SEVİYOR MU"

Trump, İngiltere’de düzenlenen NATO zirvesinde söz konusu iddialar için, “Hiç bir önemi yok” açıklamasını yaparak bu hareketin Cumhuriyetçileri arkasında birleştirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları işaret ederek, “Aslında ülkemizi seviyorlar mı?” diye de ekledi.

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