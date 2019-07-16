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Trump, Pentagon'u engelledi

S-400'lerin ilk sevkiyatının Türkiye'ye gelmesiyle, "ültimatom" niteliğinde basın açıklaması yapmak isteyen Pentagon'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın engellediği ortaya çıktı.
Trump, Pentagon'u engelledi

ABD ile Türkiye arasında uzun süredir problem olan S-400 konusu, Trump'ın G-20 zirvesinde söylemiş olduğu "Türkiye'ye adil davranılmadı" ifadeleriyle farklı bir boyuta taşındı. Beyaz Saray kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, ilk S-400 sevkıyatının Türkiye'ye varmasının ardından, Pentagon Türkiye - ABD ilişkilerini dönülmez bir noktaya taşıyacak basın açıklaması yapmak istedi ancak Başkan Trump, "Bu kez değil" diyerek toplantı yapılmamasını söyledi.

CEVAP BEKLEDİLER

S-400'lere ilişkin basın açıklaması düzenlemek isteyen ve bunu Beyaz Saray'a bildiren Pentagon, Trump'tan cevap bekledi. Cevap gelmeyince, toplantı iki kez ertelendi. Sonunda Trump'ın cevabı "yapmayın" oldu. Böylece Pentagon basın toplantısını süresiz ertelediğini muhabirlere bildirdi.

KAYNAK: AKŞAM GAZETESİ

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