  • BIST 96.485
  • Altın 262,496
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Trump Prens Selman'ı korudu! Kimse onu suçlamadı

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruya cevap veren Trump, "Kimse Veliaht Prensi doğduran suçlamadı" dedi.
Trump Prens Selman'ı korudu! Kimse onu suçlamadı

Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump basın açıklamasından sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi.

CNN'den Jim Sciutto'nun sorduğu “Bir hükümetin bir gazeteciyi öldürmesinin aşağılık olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna cevap veren Donald Trump,  "Evet, buna inanıyorum. Bence bu çok korkunç. Eğer Suudi Arabistan'a bakarsanız ve olanları görürseniz, 13 kişi ya da daha fazlasına dava açıldı. Ve herkesin bu gerçekleşen olay hakkında çok rahatsız olduğumu bilmesini sağladım. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim - şu ana kadar hiç kimse doğrudan Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralını suçlamadı. Babasıyla uzun süre konuştum. Müthiş bir müttefiktiler, ülkemizde milyonlarca iş yapıyorlar. Sadece askeri teçhizata değil, aynı zamanda 400 milyar dolar değerinde ekipman sipariş ediyorlar. Söylediğim gibi bu durum yüzünden son derece sinirli ve mutsuzum. Ancak şu andan itibaren, 13'ten fazla kişi yargılanıyor ve sayıların artacağını duyuyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İBB'de bir istifa daha!29 Haziran 2019 Cumartesi 11:16
  • Trump'tan Türkiye, S-400 ve F-35'ler ile ilgili çok önemli açıklama29 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan 'S-400' açıklaması29 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
  • Şanlıurfa'da meydan kavgası: Çok sayıda yaralı var29 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
  • THY'de başkan değişmedi29 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
  • Afganistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var29 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
  • Trump Türkiye ile ticari çıtayı yükseltti: 100 milyar doları geçmeli29 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
  • ABD F-22 savaş uçaklarını konuşlandırdı29 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü29 Haziran 2019 Cumartesi 10:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi sona erdi29 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti