Trump Prens Selman'ı korudu! Kimse onu suçlamadı

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruya cevap veren Trump, "Kimse Veliaht Prensi doğduran suçlamadı" dedi.

Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump basın açıklamasından sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi.

CNN'den Jim Sciutto'nun sorduğu “Bir hükümetin bir gazeteciyi öldürmesinin aşağılık olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna cevap veren Donald Trump, "Evet, buna inanıyorum. Bence bu çok korkunç. Eğer Suudi Arabistan'a bakarsanız ve olanları görürseniz, 13 kişi ya da daha fazlasına dava açıldı. Ve herkesin bu gerçekleşen olay hakkında çok rahatsız olduğumu bilmesini sağladım. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim - şu ana kadar hiç kimse doğrudan Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralını suçlamadı. Babasıyla uzun süre konuştum. Müthiş bir müttefiktiler, ülkemizde milyonlarca iş yapıyorlar. Sadece askeri teçhizata değil, aynı zamanda 400 milyar dolar değerinde ekipman sipariş ediyorlar. Söylediğim gibi bu durum yüzünden son derece sinirli ve mutsuzum. Ancak şu andan itibaren, 13'ten fazla kişi yargılanıyor ve sayıların artacağını duyuyorum" dedi.