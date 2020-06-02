Trump, protestolara müdahale için ağır silahlı asker görevlendirdi

ABD Başkanı Trump, ülkedeki protestolara müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray yakınlarında toplanan protestocuları polis biber gazı ve plastik mermiyle uzaklaştırırken, ABD Başkanı Donald Trump “ayaklanma ve kanunsuzlukla” mücadele için gerektiği kadar Ulusal Muhafız görevlendirileceğini açıkladı.

Trump, “Her valiye, caddelere hükmedebilmek için yeterli sayıda Ulusal Muhafız konuşlandırmalarını önerdim. Eğer şehirler ve eyaletler yaşayanların hayatlarını ve mallarını korumak için harekete geçmeyi reddederse, ben hızla ABD ordusunu konuşlandıracağım, böylece sorunu onların yerine çözmüş olacağım” dedi.

Konuşmasının başında George Floyd'un ölümüyle ilgili adaletin sağlanması sözünü veren Trump, protestoların geldiği noktayla ilgili ise "Bunlar barışçıl protestolar değil, bunlar ülke içi terör" ifadesini kullandı.

Trump, "Ben sizin kanun ve nizam başkanınızım ve barışçıl protestoların destekçisiyim. Ancak son günlerde, ulusumuz profesyonel anarşistler, şiddet yanlısı çeteler, kundakçılar, yağmacılar, suçlular, isyancılar, Antifa ve diğerleri tarafına çekildi" dedi.

TRUMP İNCİLLE POZ VERDİ

Trump konuşmasının ardından Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nın karşısında yer alan St. John’s Episcopal Kilise'ne gitti ve İncil ile birlikte poz verdi.

Lafayette Parkı'nda toplanan protestocular, Trump'ın konuşmasından hemen önce biber gazı ve plastik mermiyle alandan çıkarılmıştı.

Kilisede, Pazar gecesi şüpheli bir kundaklama olayı meydana gelmiş, ancak yangın kısa sürede az hasarla söndürülmüştü.

Trump konuşmasını bitirmeden önce, "Şimdi saygımı göstermek için çok, çok özel bir yere gidiyorum" demişti.

ASKERİ ARAÇLAR ÖNEMLİ NOKTALARA KONUŞLANDI

Beyaz Saray'ın bulunduğu Washington'a protestoları bastırmak için 5 eyaletten yüzlerce Ulusal Muhafız'ın gönderileceği bildirildi.

Bir savunma yetkilisi, "şehrin korunduğundan ve bu akşam huzurun sağlandığından emin olmak" için 800 civarında Ulusal Muhafız'ın talep edildiğini söyledi.

Aynı yetkili, ABD Başkanı Trump'ın emir vermesi halinde, Ulusal Muhafızlar'dan bazılarının ölümcül silahlar taşıyabileceklerini kaydetti.

Yetkili, ek güçlerin, "Beyaz Saray, anıtlar, malları korumakla ve polise ve kolluk kuvvetlerine cana kasıt olduğu hallerde yardımcı olmakla" görevlendirileceklerini de söyledi.

Washington'daki toplam 1200 Ulusal Muhafız görev başına çağrılmıştı. Trump konuşmasında, "Başkentimiz Washington'ı korumak için hızlı ve kararlı bir adım atıyorum. Dün gece bu şehirde olanlar tamamen utanç verici" demişti.

TRUMP'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoları bastırmaları için eyaletlere orduyu konuşlandırma teklifini, “Hayır, teşekkür ederim” sözleriyle reddetti.

Cuomo, CNN’e yaptığı açıklamada, göstericiler arasında “tahribata yol açanların” olduğunu, ancak bu kişilerin göstericiler arasında “küçük bir azınlık” olduğunu söyledi.

Cuomo, “Yağmalama, suç eylemleri tolere edilemez ve kolluk kuvvetlerinin bakış açısıyla onları ayıklamanız gerekir ama protestocuların arasında karışmış durumdalar" dedi.

New York Valisi, “Ama Başkan’ın bugün yaptığı orduyu Amerikan vatandaşlarına karşı Amerikan ordusunu devreye sokmaktı” ifadelerini kullandı.

Cuomo, Washington’daki protestocuların da “az sayıda ve barışçıl olduklarını” söyleyerek, “Genç insanlardı, çoğunlukla (George) Floyd cinayetinde gördüklerinden rahatsız olan, ki olmalılar da, Washington’daki beyazlardan oluşan bir kalabalıktı” dedi.

OTOPSİ RAPORLARI TÜM İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Reuters haber ajansının, yerel bir televizyona dayanarak aktardığına göre, George Floyd'un "cinayet" sonucu öldüğü resmi otopsi raporuna da girdi.

Basına sızan rapora göre, Floyd'un boynuna uygulanan baskı sonucu kan akışının azaldığı buna bağlı olarak da ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği savunuluyor.

Geçen hafta aynı birim tarafından açıklanan ilk otopsi sonucunda, 46 yaşındaki siyah Amerikalının ölümünde, "devam eden sağlık sorunlarının da" etkili olduğu iddia edilmişti.

Raporda, Floyd'un kalp hastalığı olduğuna ve yakın zamanda uyuşturucu kullandığına yönelik de ifadeler yer alıyor.

AİLE DE BAĞIMSIZ UZAMALARA OTOPSİ YAPTIRDI

Pazartesi günü açıklanan bir diğer otopsi raporu, George Floyd'un ailesinin isteği iki bağımsız adli patoloji uzmanı tarafından hazırlandı.

O otopsi sonucunda ise Floyd'un ölümüne, "boynuna ve sırtına yapılan baskı sonucu nefesinin kesilmesinin neden olduğu" savunulmuştu.

Ailenin isteği ile otopsi sürecine katılan adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını savundu.

KARDEŞİ, GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE GİTTİ

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd'un Minneapolis'te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi. Floyd, "Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı'dan korkar" dedi.

TRUMP'IN SES KAYDI SIZDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla ilgili valiler ile gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydı basına sızdı. Valileri zayıf davranmakla suçlayan Trump, göstericilere karşı daha sert olunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, valileri, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından protestolardaki şiddet eylemlerinde "zayıf davranmakla" suçladığı bildirildi.

VALİLERE SERT UYARI

Trump, salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı. Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri "zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir." ifadesini kullandı.

'SİZ ONLARI DURDURMAZSANIZ...'

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider." değerlendirmesinde bulundu. Trump konuşmasında, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız." ifadelerine yer verdi.

NEW YORK VE WASHINTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Özellikle dün gece düzenlenen protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." ifadesini kullandı.

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi George Floyd’un ölümü ile ilgili protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

WAMC isimli radyo kanalının canlı yayınında bu gece yerel saat ile 23.00'te sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyuran Vali Cuomo, ''New York Belediye Başkanıyla (Bill de Blasio) konuştum. Bu gece Belediye Başkanı ve ben şehir çapında sokağa çıkma yasağı uyguluyoruz. New York'ta faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir sokağa çıkma yasağı olacak.'' ifadesini kullandı.

4 BİN OLAN POLİS SAYISI 8 BİNE ÇIKTI

New York şehrindeki polis gücünü de artıracaklarını belirten Vali, 4 bin olan görevli polis sayısını da 8 bine çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Cuomo, sokağa çıkma yasağının pazartesi 23.00 ile salı 05.00 arasında uygulanacağını ancak uygulamanın salı gecesi devam edip etmeyeceği hakkında henüz karar vermediklerini söyledi.

"Protestocuların ve mesajlarının arkasında duruyorum, fakat maalesef dikkat dağıtmak ve bu olayı itibarsızlaştırmak isteyen insanlar var." ifadesini kullanan Cuomo, şiddet ve yağmanın protestocuların haklı davasını baltaladığını belirtti.

CENAZE TÖRENİ 9 HAZİRAN'DA YAPILACAK

George Floyd’un ailesinin avukatı Benjamin Crump, Floyd’un cenazesinin 9 Haziran’da ailenin yaşadığı Teksas eyaletinin Houston şehrinde yapılacağını açıkladı.

Benjamin Crump, Perşembe günü George Floyd’un yaşadığı Minneapolis’te ve Cumartesi günü doğduğu Kuzey Carolina’da anma töreni yapılacağını söyledi.

Floyd’un cenaze töreni, mahkeme, psikolojik destek masrafları ve çocuklarının eğitimi için açılan bağış kampanyasında şimdiye kadar 7,6 milyon dolar toplandı

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınan George Floyd, boğazına diziyle bastıran bir polis tarafından boğularak öldürülmüştü. Yine siyah bir ABD vatandaşının polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte gösteriler düzenlendi. Başkent Washington'ın da aralarında olduğu çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.