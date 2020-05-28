Trump siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölmesini değerlendirdi: Çok çok üzücü bir olay

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesini, "Çok üzücü bir olay" olarak niteledi ve konuya ilişkin rapor alacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermesi öncesi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezini gezerek bilgi aldı.

Gazetecilerin Floyd'un öldürülmesine ilişkin sorusu üzerine Trump, "Bu çok çok üzücü bir olay. Washington'a döndüğümde, yarın bu konuda kapsamlı bir rapor alacağım. Ama olanlar çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Floyd'un polis şiddetiyle ölmesine ilişkin soruşturmanın hızlandırılmasını istedi

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talebim çerçevesinde, FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un üzücü ve trajik ölümüne ilişkin iyi bir soruşturma yürütüyor. Ben bu soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik birimlerinin soruşturmada yaptığı işten dolayı da memnun olduğunu vurgulayan Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Minnesotalı vekil ve senatörlerden George Floyd mektubu

ABD'nin Minnesota eyaletinde Floyd'un öldürülmesiyle ilgili eyaletin milletvekilleri ve senatörleri, sorumlular hakkında kapsamlı soruşturma talep etti.

Minnesota milletvekilleri Ilhan Omar ve Betty McCollum ile senatörler Amy Klobuchar ve Tina Smith, eyalet ve bölge başsavcılarına gönderdikleri mektupta, Minneapolis kentinde yaşanan hadisenin takipçisi olduklarını belirtti ve Floyd’un ölümüyle ilgili her türlü detayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Tamamı Demokrat olan vekil ve senatörlerin mektubunda, ''Bulguların gün ışığına çıktığını ve yetkili makamların davayı incelediğini anlasak da olayın ciddiyetinden dolayı ek bir bağımsız araştırmanın gerektiğini düşünüyoruz. Tüm video görüntüleri dahil, her türlü kanıtın hızlı bir şekilde güvence altına alınması konusunda agresif bir takip yapmanızı istiyoruz.'' ifadesine yer verildi.

Eyalet temsilcileri, anayasal hakların ihlaliyle ilintili olduğunu belirttikleri bu hadisenin soruşturulması kapsamında, aşırı güç kullanarak Floyd’un ölümüne sebep olan polis memurlarının daha önceki tutuklama hadiselerinde bir suistimalin yaşanıp yaşanmadığına dair bilgilere de bakılmasını talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: George Floyd'un ölümü bir suçtur

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyasi George Floyd'un ölümünün suç olduğunu belirtti.

ABD Kongresinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Demokrat Meclis Başkanı Pelosi, ülke gündemini sarsan siyahi Amerikalının ölümünü değerlendirdi.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu kaydeden Pelosi, "Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokrat Kongre üyelerinin Floyd'un ölümüne ilişkin süreci yakından takip edeceklerini vurguladıkları belirtildi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaya karışan 4 polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.