Trump Türkiye ile ticari çıtayı yükseltti: 100 milyar doları geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. ABD başkanı bu görüşmede çok önemli açıklamalarda bulundu

Trump, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLMALI

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir.” şeklinde konuştu.