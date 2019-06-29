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SON DAKİKATrump'tan Türkiye, S-400 ve F-35'ler ile ilgili çok önemli açıklama
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Trump: Türkiye'ye adil davranılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. ABD Başkanı bu görüşmede çok önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye'ye S400 konusunda adil davranılmalı" dedi.
Trump: Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Donald Trump,  "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” dedi.

Trump,  G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öncesinde yaptığı açıklamada, Erdoğan ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANILMADI"

ABD Başkanı Trump, ABD’den Patriot savunma sistemleri alımı konusunda, Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını belirtti.  

Bir gazetecinin Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” diye konuştu.

Trump, S-400 konusunda, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLMALI

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir.” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Trump, Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini belirterek, “Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz. “dedi.

Türkiye’yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi.

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