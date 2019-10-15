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Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan duyurduğu, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara yetki veren başkanlık kararnamesini imzaladı.
Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili kararnameyi imzaladı

Başkan Trump, sosyal medyadaki açıklamasında, yakın zamanda, şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını söylemişti.

FİNANSAL KURUMLARI DA TEHDİT ETTİ

Trump, "Bu başkanlık kararnamesi, ABD'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri, ateşkesi önleme, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleme, mültecileri zorla geri döndürmeye çalışma, Suriye'de barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit etme eyleminde bulunmuş olabilecek kişilere de güçlü yaptırımlar uygulamasına olanak tanıyacak." ifadesini kullanan Trump, kararname ile finansal kurumlar da dahil mal varlığına el koyma ve ABD'ye girişin yasaklanması gibi çok sayıda sonucu olacağını vurgulayan tehditlerde bulunmuştu.

TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİ DURDURDU

Başkan Trump'ın kararnameyi imzalamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, "Çelik tarifeleri, Mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarıldı. ABD aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak." bilgisini paylaştı.

3 BAKANA YAPTIRIM UYGULANDI

Ayırca, ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirdi.  Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Buna göre yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulurken bu kişi ve kurumların ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği belirtildi.

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