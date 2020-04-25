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Trump umut dağıttı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (corona virüs) testlerindeki pozitif sonuç oranının son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştüğünü açıkladı.
Trump umut dağıttı

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

ABD'de eyaletlerin yarısının, Beyaz Saray'ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde ekonomilerini açmaya hazırlandıklarını kaydeden Trump, salgının bazı eyaletlerdeki ilerleyişinin de yavaşladığını kaydetti.

Trump, "Ülkemiz şu anda çok iyi bir yerde. Ülke genelinde yaptığımız testlerdeki pozitif sonuç oranı son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştü. New York'taki vaka sayısı yüzde 50 azalırken, ölümler de yüzde 40 düştü. Louisiana'da da pozitif vaka sayısı yüzde 25'ten, yüzde 15'e düştü.18 eyalette pozitif vaka sayıları düşüyor." bilgisini paylaştı.

"TÜM DÜNYA ŞU ANDA BİZİ İZLİYOR"

ABD ekonomisinin, salgının ardından hızlı bir şekilde toparlayacağını ve eskisinden daha iyi olacağını kaydeden Trump, "Tüm dünya şu anda bizi izliyor, bizi arıyor, bizim ne yaptığımıza saygı duyuyorlar." dedi.

Birçok ülkeye solunum cihazı göndereceklerini ve bu ülkeler arasında İtalya, Fransa ve İspanya'nın da olduğunu söyleyen Trump, ihtiyaç duyarlarsa Almanya'ya da bu cihazlardan gönderebileceklerinin altını çizdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, "Şu ana kadar 5,1 milyon kişiye test yaptık. Test sayısı arttıkça, vakalar da artıyor. Ama insanlar bu rakamlarla cesaretsizliğe kapılmasın. Acil hastalar ve hastaneye yatırılanların sayısında düşüş var." ifadelerini kullandı.

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