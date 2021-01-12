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Trump ve Pence Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi

Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump ve Pence'in bugün Oval Ofis'te bir araya geldiği belirtildi.
Trump ve Pence Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, geçen haftaki Kongre baskınının ardından ilk kez bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği ve baskını yapan kişilerin kendilerini temsil etmediğini vurguladıkları bildirildi.

Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump ve Pence'in bugün Oval Ofis'te bir araya geldiği belirtildi.

Basına yazılı açıklama yapan bir yetkili, "Trump ve Pence iyi bir konuşma yaptı." ifadesini kullandı.

Trump ve Pence'in gelecek hafta görevin Joe Biden ve ekibine devredilmesini de ele aldığına işaret eden yetkili, "İkili, geçen hafta kanunları çiğneyen ve ABD Kongresini basan kişilerin, 75 milyon Amerikalı tarafından desteklenen 'Önce Amerika' politikasını yansıtmadığını bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verdi.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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