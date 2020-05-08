  • BIST 97.845
  • Altın 389,180
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişiminde ABD'nin parmağı olduğu iddialarını reddederek "Venezuela'ya darbe yapsaydım, böyle yapmazdım" dedi.
Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgisi olduğu iddialarını reddeden Trump, Nicolas Maduro yönetimini üstü kapalı biçimde tehdit etti.

"VENEZUELA'YA DARBE YAPSAYDIM BÖYLE YAPMAZIMDIM"

Trump, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Yönetimimin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Eğer Venezuela ile ilgili bir şey yapsaydım böyle yapmazdım, biraz farklı yapardım. Adına da işgal denirdi." ifadesini kullandı.Trump ayrıca, söz konusu girişimi düzenlediği belirtilen Amerikalı askerlerin sızma operasyonunun "beceriksizce" yapılmış kötü bir saldırı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü. Devam eden operasyonda sızma girişiminde yer aldığı belirtilen toplam 23 kişi yakalanmıştı.Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, muhalif lider Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı açıklamıştı.Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Maskesiz dolaşanlara ceza talimatı' iddiasına yalanlama08 Mayıs 2020 Cuma 16:17
  • CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma08 Mayıs 2020 Cuma 16:16
  • Türkiye'nin 'simge' camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor08 Mayıs 2020 Cuma 16:04
  • Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu08 Mayıs 2020 Cuma 15:53
  • 3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı08 Mayıs 2020 Cuma 15:52
  • Pazar ve kasaplarda yoğunluk08 Mayıs 2020 Cuma 15:47
  • Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor08 Mayıs 2020 Cuma 15:45
  • Ankara'da denetimler artırıldı08 Mayıs 2020 Cuma 15:44
  • Yasak öncesi kuyruklar arttı08 Mayıs 2020 Cuma 15:43
  • 40 günlük Ayşegül bebek koronavirüsü yendi08 Mayıs 2020 Cuma 15:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti