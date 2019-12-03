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Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklandı.
Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek

Beyaz Saray basın ofisi, Trump ve Mitsotakis arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki işbirliğinin ele alınacağı belirtilen açıklamada, "Bu ziyaret, önemli bir NATO müttefiki olan Yunanistan ile ABD arasındaki güçlü ekonomik, güvenlik ve kültürel bağları onore edecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Trump'ın telekomünikasyon güvenliği noktasında 5G'nin önemine, bölgedeki zararlı etkileri önlemeye ve dünya genelinde dini özgürlüklerin teşvik edilmesi konularına vurgu yapacağı belirtildi.

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