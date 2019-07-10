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Trump'a hakaret eden İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine dediğini bırakmayan, ülkenin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın istifa ettiğini açıkladı.
Trump'a hakaret eden İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın sızan elektronik postalarında, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini "beceriksiz, özgüvensiz, sakar, hizipçi, işlevsiz, tahmin edilemez, anormal" olarak tanımlamış, Trump ise büyükelçiye tepki göstererek "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, büyükelçi Kim Darroch'ın istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, istifanın gerekli olduğunu ve bu durumun "büyük pişmanlık meselesi" olduğunu söyledi.

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