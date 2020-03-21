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Trump'a koronavirüs çağrısı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Trump'a yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınıyla mücadele için orduya seferberlik emri vermesi çağrısında bulundu.
Trump'a koronavirüs çağrısı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York için Başkan Donald Trump'tan seferberlik istedi.

Be Blasio, "New York City'nin kaderi bir adamın elinde ve kendisi de New Yorklu ama şu an kendi şehrine ihanet ediyor. Anlamak mümkün değil, başkanımızın orduyu seferber etmemesi ahlaksızlık" ifadelerini kullandı.

ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yarısının bulunduğu New York'ta vaka sayısı 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 601'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 210 kişi hayatını kaybetti.

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