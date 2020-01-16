Trump'a Libya telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki kriz ve ateşkes konusunda sessiz kalan ABD Başkanı Trump son durumu ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Türkiye Libya konusunda son olarak Rusya ile birlikte, savaşan iki tarafın bir araya getirildiği bir toplantı düzenlemiş ancak Halife Hafter hazırlanan anlaşmayı imzalamamıştı.