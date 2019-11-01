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Trump'ın azil süreci resmen başladı

Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarı onaylandı
Trump'ın azil süreci resmen başladı

ABD Temsilciler Meclisi, ı Donald Trump'ı başkanlık koltuğundan kaldırmak için ilk resmi adımı gerçekleştridi....

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturulması başlatılmasını öngören tasarı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Tasarıya 232 kişi evet,196 kişi de hayır oyu verdi. Meclis'te 435 sandalyeden 234’ünü Demokratlar ellerinde bulunduruyor.

"CADI AVI"

ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yaptı.

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